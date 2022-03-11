В результате авиаудара в Днепре горела обувная фабрика

Цитата

“В 08:45 пожар здания обувной фабрики в Новокодацькому районе г. Днепр, который возник в результате авиаудара, локализован на площади 500 кв. м”, - говорится в сообщении.

Информация относительно жертв уточняется.

"В 09:29 пожар на территории обувной фабрики в г. Днепр ликвидирован", - указали в ГСЧС.

Дополнение

Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцке, Днепру, Ивано-Франковску.

На аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы.

В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.

В Днепре, по предварительным данным, один погибший.