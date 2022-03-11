В результате авиаудара в Днепре горела обувная фабрика
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В результате вражеского авиаудара произошел пожар в здании обувной фабрики в Днепре, пишет УНН со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
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“В 08:45 пожар здания обувной фабрики в Новокодацькому районе г. Днепр, который возник в результате авиаудара, локализован на площади 500 кв. м”, - говорится в сообщении.
Информация относительно жертв уточняется.
"В 09:29 пожар на территории обувной фабрики в г. Днепр ликвидирован", - указали в ГСЧС.
Дополнение
Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцке, Днепру, Ивано-Франковску.
На аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы.
В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.
В Днепре, по предварительным данным, один погибший.