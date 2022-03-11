Ворожий авіаудар по Дніпру: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через ворожий ракетний обстріл житлових кварталів та цивільної інфраструктури Новокодацького району Дніпра. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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“За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 11 березня 2022 року близько 5:50 збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл житлових кварталів та цивільної інфраструктури Новокодацького району Дніпра.
Так, в результаті трьох авіаційно керованих ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, районну міграційну службу та будівлю районної адміністрації. Один зі снарядів впав поблизу дитячого садка. Також через влучання снаряду в двоповерхову взуттєву фабрику відбулося загорання, яке досі не ліквідовано.
“За попередньою інформацією, одна особа загинула. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, - зазначається в повідомленні.
Окрім того, прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.
Додамо
11 березня вперше за час війни на місто Дніпро влучили авіабомби.