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Вратарь сборной Украины продлил контракт с "Шахтером"

Вратарь сборной Украины продлил контракт с "Шахтером"

Киев  •  УНН

 • 8399 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Донецкий “Шахтер” подписал новое соглашение с голкипером дончан и сборной Украины Андреем Пятовым, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение подписано сроком на два с половиной года.

“Очень счастлив, что продлил контракт с “Шахтером”. Я уже 11 лет в команде, многого достиг вместе с “горняками”. Донецкий клуб продолжает ставить себе амбициозные цели, и очень приятно, что на меня рассчитывают руководители и тренерский штаб. Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которой дошел. Никогда не скрывал, что хочу завершить карьеру в “Шахтере”, — отметил Пятов.

Стоит отметить, что Пятов перешел в “Шахтер” в 2006-м с полтавской “Ворсклы”. В течение этого времени в форме “горняков” провел 378 матчей во всех турнирах и получил 21 трофей 7 раз становился чемпионом Украины (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017), 6 раз поднимал над головой Кубок страны (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017) и 7 раз — национальный Суперкубок (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017), является обладателем Кубка УЕФА 2009 года.

Добавим также, за сборную Украины 33-летний вратарь сыграл 80 поединков.

 

Украинские Национальные Новости

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