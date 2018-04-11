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Воротар збірної України продовжив контракт з "Шахтарем"

Воротар збірної України продовжив контракт з "Шахтарем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Донецький “Шахтар” підписав нову угоду з голкіпером донеччан та національної збірної України Андрієм Пятовим, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Нова угода підписана терміном на два з половиною роки.

“Дуже щасливий, що продовжив контракт із “Шахтарем”. Я вже 11 років у команді, багато чого досягнув разом з “гірниками”. Донецький клуб продовжує ставити собі найамбітніші цілі, й дуже приємно, що на мене розраховують керівники та тренерський штаб. Зменшувати оберти не збираюся, планую й далі підтримувати ту форму, якої дійшов. Ніколи не приховував, що хочу завершити кар’єру в “Шахтарі”, — наголосив Пятов.

Варто зазначити, що Пятов перейшов до “Шахтаря” 2006-го з полтавської “Ворскли”. Протягом цього часу у формі “гірників” провів 378 матчів в усіх турнірах та здобув 21 трофей: 7 разів ставав чемпіоном України (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017), 6 разів підіймав над головою Кубок країни (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017) і 7 разів — національний Суперкубок (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017), є володарем Кубка УЄФА 2009 року.

Додамо також, за збірну України 33-річний воротар зіграв 80 поєдинків.

 

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