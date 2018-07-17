Вратарь "Реала" Лунин пропустит юношеский ЧЕ-2018 по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков уже определился с составом для участия в финальной части чемпионата Европы 2018 года, который начал в Финляндии, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Накануне лагерь сборной Украины оставили трое футболистов, которые не вошли в заявку. Это вратарь Андрей Кожухарь (“Черноморец”), защитник Дмитрий Семенов (“Александрия”) и вингер Алексей Кащук (“Шахтер”).
Не сыграет на Евро-2018 (U-19) и Андрей Лунин — вратарь национальной сборной Украины именно 17 июля начнет тренировочную работу в новом клубе, легендарном “Реале” (Мадрид).
Не попали в заявку на Евро-2018 (U-19) и еще некоторые футболисты, которые в прошлом играли за эту сборную, например, основной правый линейный Тимофей Сухарь (“Заря”). Но главные потери — Кащук и Лунин.
Заметим, что сегодня “желто-голубая” команда свой первый матч сыграет с французами.