Воротар "Реалу" Лунін пропустить юнацький ЧЄ-2018 з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Головний тренер збірної України U-19 Олександр Петраков уже визначився зі складом для участі у фінальній частині чемпіонату Європи 2018 року, який розпочав у Фінляндії, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Напередодні табір збірної України залишили троє футболістів, які не ввійшли до заявки. Це воротар Андрій Кожухар (“Чорноморець”), захисник Дмитро Семенов (“Олександрія”) та вінгер Олексій Кащук (“Шахтар”).
Не зіграє на Євро-2018 (U-19) і Андрій Лунін — воротар національної збірної України саме 17 липня розпочне тренувальну роботу в новому клубі, легендарному “Реалі” (Мадрид).
Не потрапили до заявки на Євро-2018 (U-19) і ще деякі футболісти, які в минулому грали за цю збірну, наприклад, основний правий лінійний Тимофій Сухар (“Зоря”). Але найголовніші втрати — Кащук та Лунін.
Зауважимо, що сьогодні “жовто-блакитна” команда свій перший матч зіграє із французами.