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Воронченко заявил Президенту, что готов на все ради освобождения моряков

Киев • УНН

 • 18361 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил Президенту Украины, что готов на все ради освобождения украинских моряков. Об этом командующий ВМС сообщил в эксклюзивном комментарии УНН.

Воронченко заявил Президенту, что готов на все ради освобождения моряков

"В разговоре с Президентом я говорил, о том, что делаю все что в моих силах и готов на все ради освобождения моряков. Даже готов на обмен", - рассказал командующий ВМС.

На уточнение УНН о том, что же сказал Президент Украины на это предложение, Игорь Воронченко ответил: "Я пока не могу сказать".

Отвечая на вопрос о том, обращался Воронченко к украинской стороне, которая занимается обменом наших пленных и политзаключенных, он сообщил: "Я заявление сделал. Те люди, которые этот процесс делают, я готов с ними общаться по этому направлению".

Командующий ВМС заверил, что готов сделать со своей стороны все для обмена украинских моряков.

"Готов. А что откажусь от своих слов? У меня опыт есть. И вытягивания оттуда тоже есть. Вытащим их. Они действовали законно и в правовом поле", - резюмировал Воронченко.

Напомним, глава ВМС Украины заявил, что готов предложить себя в обмен на пленных Россией моряков.

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.

Напоминаем, задержаны Российской Федерацией в районе Керченского пролива украинские моряки являются военнопленными, а следовательно подлежат не обмена, а возврату.

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