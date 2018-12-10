Воронченко заявил Президенту, что готов на все ради освобождения моряков

"В разговоре с Президентом я говорил, о том, что делаю все что в моих силах и готов на все ради освобождения моряков. Даже готов на обмен", - рассказал командующий ВМС.

На уточнение УНН о том, что же сказал Президент Украины на это предложение, Игорь Воронченко ответил: "Я пока не могу сказать".



Отвечая на вопрос о том, обращался Воронченко к украинской стороне, которая занимается обменом наших пленных и политзаключенных, он сообщил: "Я заявление сделал. Те люди, которые этот процесс делают, я готов с ними общаться по этому направлению".



Командующий ВМС заверил, что готов сделать со своей стороны все для обмена украинских моряков.



"Готов. А что откажусь от своих слов? У меня опыт есть. И вытягивания оттуда тоже есть. Вытащим их. Они действовали законно и в правовом поле", - резюмировал Воронченко.



Напомним, глава ВМС Украины заявил, что готов предложить себя в обмен на пленных Россией моряков.



25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.



Напоминаем, задержаны Российской Федерацией в районе Керченского пролива украинские моряки являются военнопленными, а следовательно подлежат не обмена, а возврату.