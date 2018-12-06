Глава ВМС України заявив, що готовий запропонувати себе в обмін на полонених Росією моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко запропонував себе в обмін на 24 українських моряків, затриманих в Керченській протоці. Про це він заявив в інтерв’ю газеті Bild, повідомляє УНН.
За словами Ігоря Воронченко, він готовий відправитися в російську в’язницю, якщо президент РФ Володимир Путін відпустить на свободу затриманих моряків. “У мене розривається серце, коли я бачу своїх солдатів, яких протизаконно утримують в Росії”, — заявив глава ВМС України.
У той же час адмірал на відміну від Президента України Петра Порошенко не вважає, що військові кораблі НАТО змогли б допомогти країні в Азовському морі. “Існує угода від 2003 року, за якою будь-якому військовому судну для заходу в Азовське море необхідний дозвіл і від України, і від Росії. Це означає, що навіть якщо б Україна хотіла, Росія б цього не дозволила”, — підкреслив Воронченко. У свою чергу, він закликав НАТО збільшити свою присутність в Чорному морі.
25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені декілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.
Нагадуємо, затримані Російською Федерацією в районі Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, а отже підлягають не обміну, а поверненню. Про це 5 грудня у коментарі журналістам повідомила представниця Президента у ВР Ірина Луценко.