Глава ВМС Украины заявил, что готов предложить себя в обмен на плененных Россией моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил себя в обмен на 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью газете Bild, сообщает УНН.
По словам Игоря Воронченко, он готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин отпустит на свободу задержанных моряков. “У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России”, — заявил глава ВМС Украины.
В то же время адмирал в отличие от Президента Украины Петра Порошенко не считает, что военные корабли НАТО смогли бы помочь стране в Азовском море. “Существует соглашение от 2003 года, по которому любому военному судну для захода в Азовское море необходимо разрешение и от Украины, и от России. Это значит, что даже если бы Украина хотела, Россия бы этого не разрешила”, — подчеркнул Воронченко. В свою очередь, он призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.
25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.
Напоминаем, задержаны Российской Федерацией в районе Керченского пролива украинские моряки являются военнопленными, а следовательно подлежат не обмену, а возврату. Об этом 5 декабря в комментарии журналистам сообщила представительница Президента в ВР Ирина Луценко.