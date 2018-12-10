Воронченко заявив Президенту, що готовий на все заради звільнення моряків

"У розмові з Президентом я говорив, про те, що роблю все що в моїх силах і готовий на все заради звільнення моряків. Навіть готовий на обмін", - розповів командувач ВМС.

На уточнення УНН про те, що ж сказав Президент України на цю пропозицію, Ігор Воронченко відповів: "Я поки що не можу сказати".



Відповідаючи на запитання про те, чи звертався Воронченко до української сторони, яка займається обміном наших полонених та політв’язнів, він повідомив: "Я заяву зробив. Ті люди, які цей процес роблять, я готовий з ними спілкуватися по цьому напрямку".



Командувач ВМС запевнив, що готовий зробити зі свого боку все для обміну українських моряків.



"Готовий. А що відмовлюся від своїх слів? У мене досвід є. І витягування звідти теж є. Витягнемо їх. Вони чинили законно і у правовому полі", - резюмував Воронченко.



Нагадаємо, глава ВМС України заявив, що готовий запропонувати себе в обмін на полонених Росією моряків.



25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені декілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.



Нагадуємо, затримані Російською Федерацією в районі Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, а отже підлягають не обміну, а поверненню.