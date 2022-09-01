Врагу не дали навести переправу у Дарьевки, на Каховском мосту новые дыры – ОК "Юг"

Цитата

"Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию неработоспособности инфраструктурного объекта", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

Кроме того, в командовании отметили, что вражеская попытка отладки новой понтонной переправы в районе Дарьевки "также пресечена нашим огнем".

Дополнение

Украинские защитники отработали по трем пунктам управления рашистов и вражескому складу боеприпасов на юге.