Врагу не дали навести переправу у Дарьевки, на Каховском мосту новые дыры – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российским оккупантам в Херсонской области не дали навести понтонную переправу у Дарьевки, а на Каховском мосту из-за огневого контроля появились новые дыры, сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Цитата
"Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию неработоспособности инфраструктурного объекта", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.
Кроме того, в командовании отметили, что вражеская попытка отладки новой понтонной переправы в районе Дарьевки "также пресечена нашим огнем".
Дополнение
Украинские защитники отработали по трем пунктам управления рашистов и вражескому складу боеприпасов на юге.