Українські захисники відпрацювали по ще 3 пунктах управління та складу рашистів на півдні

Цитата

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по трьох пунктах управління, радіолокаційній станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

Загалом підтверджені втрати ворога за ніч на півдні сягнули:



33 рашистів,



4 танків Т-72,



3 гаубиць «Мста-Б»,



4 одиниць авто-бронетехніки



1 складу боєприпасів в Баштанському районі.



Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 48 350 осіб, 1997 танків, 205 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.