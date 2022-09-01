Українські захисники відпрацювали по ще 3 пунктах управління та складу рашистів на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українські захисники відпрацювали по трьох пунктах управління рашистів та складу боєприпасів на півдні, повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України, пише УНН.
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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по трьох пунктах управління, радіолокаційній станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.
Деталі
Загалом підтверджені втрати ворога за ніч на півдні сягнули:
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- 33 рашистів,
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- 4 танків Т-72,
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- 3 гаубиць «Мста-Б»,
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- 4 одиниць авто-бронетехніки
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- 1 складу боєприпасів в Баштанському районі.
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Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 48 350 осіб, 1997 танків, 205 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.