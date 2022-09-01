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Українські захисники відпрацювали по ще 3 пунктах управління та складу рашистів на півдні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українські захисники відпрацювали по трьох пунктах управління рашистів та складу боєприпасів на півдні, повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України, пише УНН.

Українські захисники відпрацювали по ще 3 пунктах управління та складу рашистів на півдні

Цитата

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по трьох пунктах управління, радіолокаційній станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

Загалом підтверджені втрати ворога за ніч на півдні сягнули:

  • 33 рашистів,
  • 4 танків Т-72,
  • 3 гаубиць «Мста-Б»,
  • 4 одиниць авто-бронетехніки
  • 1 складу боєприпасів в Баштанському районі.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 48 350 осіб, 1997 танків, 205 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

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