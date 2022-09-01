Украинские защитники отработали по еще 3 пунктам управления и складу рашистов на юге

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны огневые задачи по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

В целом подтвержденные потери врага за ночь на юге достигли:



33 рашистов,



4 танков Т-72, ​​



3 гаубиц «Мста-Б»,



4 единиц автобронетехники,



1 склада боеприпасов в Баштанском районе.



Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 48 350 человек, 1997 танков, 205 вертолетов и сотен единиц военной техники.