Украинские защитники отработали по еще 3 пунктам управления и складу рашистов на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские защитники отработали по трем пунктам управления рашистов и складу боеприпасов на юге, сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны огневые задачи по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.
Детали
В целом подтвержденные потери врага за ночь на юге достигли:
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- 33 рашистов,
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- 4 танков Т-72,
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- 3 гаубиц «Мста-Б»,
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- 4 единиц автобронетехники,
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- 1 склада боеприпасов в Баштанском районе.
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Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 48 350 человек, 1997 танков, 205 вертолетов и сотен единиц военной техники.