Ворогу не дали навести переправу біля Дар'ївки, на Каховському мосту нові дірки - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російським окупантам на Херсонщині не дали навести понтонну переправу біля Дар'ївки, а на Каховському мосту через вогневий контроль з'явилися нові дірки, повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України, пише УНН.
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"Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.
Окрім того, у командуванні відзначили, що ворожа спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївки "також присічена нашим вогнем".
Доповнення
Українські захисники відпрацювали по трьох пунктах управління рашистів та ворожому складу боєприпасів на півдні.