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Враг снова распространяет уже испытанную им ИПСО, направленную на срыв привлечения украинцев в Силы обороны - Маляр

Враг снова распространяет уже испытанную им ИПСО, направленную на срыв привлечения украинцев в Силы обороны - Маляр

Киев • УНН

 • 1064365 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают информационную работу, которая направлена на срыв привлечения украинцев в Силы обороны, в частности путем дискредитации территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы). Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

"Сейчас враг распространяет когда-то уже испытанный ими кейс о том, что якобы территориальные центры комплектования не имеют статуса юридического лица. Несколько лет назад они это запускали в отношении других государственных институтов", - сообщила Маляр.

Детали

Заместитель Министра обороны Украины отметила, что это ИПСО звучит от адвоката и на психологическом уровне подобная информационная атака вызывает доверие, хотя это обман.

"Об этом говорит адвокат. Психологически это вызывает доверие, несмотря на то, что информация не соответствует действительности. Некоторые украинские СМИ даже распространили эту информацию не проверив ее", - сказала она.

Сухопутные войска ВСУ предоставили детальное разъяснение со ссылками на нормативные акты.

"Из указанного становится понятно, что деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля, они имеют все необходимые для своей работы права, являются юридическими лицами публичного права, имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства", - отметила Анна Маляр.

Заместитель министра обороны Украины отметила, что "безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести ущерб нашей обороноспособности".

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