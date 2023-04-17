Намагаються сформувати недовіру до рішень військового керівництва: в Міноборони пояснили нові ІПСО росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Росіяни протягом доби інформаційно робили акцент на втратах ЗСУ, в тому числі у боях за Бахмут та в передмісті. Як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, це робиться для того, щоб сформувати недовіру до рішень військового керівництва, а також перекласти провину за вбитих українців, переда УНН.
Деталі
Маляр зазначила, що протягом доби ворог інформаційно робив акцент на наших втратах, в тому числі у боях за Бахмут та в передмісті.
Мета таких дій:
використати емоційно чутливу тему, щоб:
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- сформувати недовіру до рішень військового керівництва;
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- перекласти провину за вбитих українців з себе на Україну;
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Цитата
“Вони і цифри фейкові поширювали, і кладовища наші показували, і нашими словами про них переказували як нібито в нас байдуже ставляться до тіл загиблих. Ще один марно створений російський наратив”, – пояснює Маляр.
Вона додає, що такі кричущі факти війни неможливо перебити перекручуванням реальності у соцмережах чи ЗМІ.
Факти надто очевидні:
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- кожна смерть українського військового або цивільного - це прямий наслідок російської агресії;
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- у ворога є вибір - він може забратись з нашої землі. У нас вибору немає - ми захищаємо свою державу;
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- втрати ворога неспівмірно вищі.
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“На жаль, ціна свободи нашої держави висока - це загиблі герої. Ми завершимо те, що вони не встигли, - знищимо ворога і звільнимо наші землі. Вічна шана та пам’ять кожному полеглому захиснику”, – підсумувала заступниця міністра оборони.
Доповнення
Раніше росіяни запустили нове ІПСО – буцімто українське військове командування не шкодує життя українських військових.