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Намагаються сформувати недовіру до рішень військового керівництва: в Міноборони пояснили нові ІПСО росіян

Намагаються сформувати недовіру до рішень військового керівництва: в Міноборони пояснили нові ІПСО росіян

Київ • УНН

 • 646006 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Росіяни протягом доби інформаційно робили акцент на втратах ЗСУ, в тому числі у боях за Бахмут та в передмісті. Як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, це робиться для того, щоб сформувати недовіру до рішень військового керівництва, а також перекласти провину за вбитих українців, переда УНН.

Деталі

Маляр зазначила, що протягом доби ворог інформаційно робив акцент на наших втратах, в тому числі у боях за Бахмут та в передмісті.

Мета таких дій:

використати емоційно чутливу тему, щоб:

  • сформувати недовіру до рішень військового керівництва;
  • перекласти провину за вбитих українців з себе на Україну;

Цитата

“Вони і цифри фейкові поширювали, і кладовища наші показували, і нашими словами про них переказували як нібито в нас байдуже ставляться до тіл загиблих. Ще один марно створений російський наратив”, – пояснює Маляр.

Вона додає, що такі кричущі факти війни неможливо перебити перекручуванням реальності у соцмережах чи ЗМІ.

Факти надто очевидні:

  • кожна смерть українського військового або цивільного - це прямий наслідок російської агресії;
  • у ворога є вибір - він може забратись з нашої землі. У нас вибору немає - ми захищаємо свою державу;
  • втрати ворога неспівмірно вищі.

“На жаль, ціна свободи нашої держави висока - це загиблі герої. Ми завершимо те, що вони не встигли, - знищимо ворога і звільнимо наші землі. Вічна шана та пам’ять кожному полеглому захиснику”, – підсумувала заступниця міністра оборони.

Доповнення

Раніше росіяни запустили нове ІПСО – буцімто українське військове командування не шкодує життя українських військових.

Українські Національні Новини

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