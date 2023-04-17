Пытаются сформировать недоверие к решениям военного руководства: в Минобороны объяснили новые ИПСО россиян

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Маляр отметила, что в течение суток враг информационно делал акцент на наших потерях, в том числе в боях за Бахмут и в пригороде.

Цель таких действий:

использовать эмоционально чувствительную тему, чтобы:



сформировать недоверие к решениям военного руководства;



переложить вину за убитых украинцев с себя в Украину.



Цитата

“Они и цифры фейковые распространяли, и наши кладбища показывали, и нашими словами о них пересказывали как будто у нас равнодушно относятся к телам погибших. Еще один напрасно созданный российский нарратив”, – объясняет Маляр.

Она добавляет, что такие вопиющие факты войны невозможно перебить извращением реальности в соцсетях или СМИ.

Факты слишком очевидны:



каждая смерть украинского военного или гражданского – это прямое следствие российской агрессии;



у врага есть выбор – он может уйти из нашей земли. У нас выбора нет – мы защищаем свое государство;



потери врага несоизмеримо выше.



“К сожалению, цена свободы нашего государства высока – это погибшие герои. Мы завершим то, что они не успели – уничтожим врага и освободим наши земли. Вечное уважение и память каждому погибшему защитнику”, – подытожила заместитель министра обороны.

Дополнение

Ранее россияне запустили новое ИПСО – якобы украинское военное командование не жалеет жизни украинских военных.