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Пытаются сформировать недоверие к решениям военного руководства: в Минобороны объяснили новые ИПСО россиян

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Россияне в течение суток информационно делали акцент на потерях ВСУ, в том числе в боях за Бахмут и в пригороде. Как пояснила заместитель министра обороны Анна Маляр, это делается для того, чтобы сформировать недоверие к решениям военного руководства, а также переложить вину за убитых украинцев, передаёт УНН.

Подробности

Маляр отметила, что в течение суток враг информационно делал акцент на наших потерях, в том числе в боях за Бахмут и в пригороде.

Цель таких действий:

использовать эмоционально чувствительную тему, чтобы:

  • сформировать недоверие к решениям военного руководства;
  • переложить вину за убитых украинцев с себя в Украину.

Цитата

“Они и цифры фейковые распространяли, и наши кладбища показывали, и нашими словами о них пересказывали как будто у нас равнодушно относятся к телам погибших. Еще один напрасно созданный российский нарратив”, – объясняет Маляр.

Она добавляет, что такие вопиющие факты войны невозможно перебить извращением реальности в соцсетях или СМИ.

Факты слишком очевидны:

  • каждая смерть украинского военного или гражданского – это прямое следствие российской агрессии;
  • у врага есть выбор – он может уйти из нашей земли. У нас выбора нет – мы защищаем свое государство;
  • потери врага несоизмеримо выше.

“К сожалению, цена свободы нашего государства высока – это погибшие герои. Мы завершим то, что они не успели – уничтожим врага и освободим наши земли. Вечное уважение и память каждому погибшему защитнику”, – подытожила заместитель министра обороны.

Дополнение

Ранее россияне запустили новое ИПСО – якобы украинское военное командование не жалеет жизни украинских военных.

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