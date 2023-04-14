Українське командування не шкодує життя військових – росія запустила нове ІПСО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. росіяни запустили нове ІПСО – буцімто українське військове командування не шкодує життя українських військових. Про це написала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram, передає УНН.
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"Сьогодні російські Іпсо знову сконцентрувались на темі Бахмута і запускають всі один наратив - нібито українське військове командування не шкодує життя військових", - написала Маляр.
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Як зазначила заступниця Міністра оборони, це вже не вперше, коли росіяни забирають собі тексти українського командування щодо росіян і видають за власні.
Ганна Маляр зауважила, що мета таких російських вкидів - підірвати довіру до рішень українського військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства.
"Насправді ж, цифри і факти говорять самі за себе. Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні коли різниця сягає 10-ти разів.
Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і хто сконцентрував у Бахмуті найбільші свої зусилля аби будь-якою ціною взяти місто під контроль. Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль - це війна, і без втрат оборона неможлива", - написала Маляр.
Заступниця Міністра оборони підкреслила, що збереження життя українських бійців - приорітет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій.
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