Українське командування не шкодує життя військових – росія запустила нове ІПСО

ukru
Ексклюзив
15:02 • 51157 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 81822 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 112528 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 251529 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 180130 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 172370 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 271905 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455407 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346427 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357449 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 181152 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 148882 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 143108 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 103380 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 54245 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 251500 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 271888 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 505677 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 640068 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 664052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 47568 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 54204 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 143069 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 181107 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 206677 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Українське командування не шкодує життя військових – росія запустила нове ІПСО

Українське командування не шкодує життя військових – росія запустила нове ІПСО

Київ • УНН

 • 1141054 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. росіяни запустили нове ІПСО – буцімто українське військове командування не шкодує життя українських військових. Про це написала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні російські Іпсо знову сконцентрувались на темі Бахмута і запускають всі один наратив - нібито українське військове командування не шкодує життя військових", - написала Маляр.

Деталі

Як зазначила заступниця Міністра оборони, це вже не вперше, коли росіяни забирають собі тексти українського командування щодо росіян і видають за власні.

Ганна Маляр зауважила, що мета таких російських вкидів - підірвати довіру до рішень українського військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства.

"Насправді ж, цифри і факти говорять самі за себе. Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні коли різниця сягає 10-ти разів.

Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і хто сконцентрував у Бахмуті найбільші свої зусилля аби будь-якою ціною взяти місто під контроль. Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль - це війна, і без втрат оборона неможлива", - написала Маляр.

Заступниця Міністра оборони підкреслила, що збереження життя українських бійців - приорітет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій.

Нагадаємо

Міноборони України повідомило, що військові ЗСУ на 100% забезпечені літньою формою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38