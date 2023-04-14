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Військові ЗСУ на 100% забезпечені літньою формою - Міноборони

Військові ЗСУ на 100% забезпечені літньою формою - Міноборони

Київ • УНН

 • 814058 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Загальна забезпеченість військовослужбовців Збройних сил України літньою формою виконана на 100%, наразі формується резерв. Про це повідомляє УНН посилаючись на сторінку Міністерства оборони в Telegram.

Деталі

У відомстві зазначили, що процес забезпечення бійців літньою формою є "одним з пріоритетних завдань".

"Процес відбувається планово, відповідно до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період. Для всіх предметів речового майна встановлено строки їх експлуатації. Звісно, враховуються об‘єктивні чинники, які можуть виникати в умовах зіткнення з ворогом та ведення бойових дій", - повідомили у Міноборони.

Повідомляється, що процес укладення договорів з постачальниками одягу проходить "повноцінно і планово". Водночас у відомстві звернули увагу на те, що є питання щодо безпечного транспортування, окремі предмети від Сил логістики до речових складів можуть надходити із затримкою.

Цитата

"На 10 квітня 2023 року потреба у костюмах літніх польових на речових складах забезпечена вже на 76%. Ще 244 тисячі комплектів знаходяться на Об‘єднаних центрах забезпечення і ще 280,9 тисячі комплектів надійде від промисловості до кінця квітня. Тобто загальна забезпеченість виконана на 100%. Навіть формується резерв", - заявили у Міноборони.

Відомство наголосило: "Речові склади Збройних Сил України мають достатньо запасів літньої форми і критична потреба відсутня. Водночас система речового забезпечення військовослужбовців постійно вдосконалюється".

Нагадаємо

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що у Міноборони розроблять літню польову форму для жінок. Про всі етапи її створення обіцяють інформувати додатково.

Українські Національні Новини

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