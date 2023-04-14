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Военные ВСУ на 100% обеспечены летней формой - Минобороны

Военные ВСУ на 100% обеспечены летней формой - Минобороны

Киев • УНН

 • 814056 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Общая обеспеченность военнослужащих Вооруженных сил Украины летней формой выполнена на 100%, сейчас формируется резерв. Об этом сообщает УНН ссылаясь на страницу Министерства обороны в Telegram.

Детали

В ведомстве отметили, что процесс обеспечения бойцов летней формой является "одной из приоритетных задач".

"Процесс происходит планово, в соответствии с нормами обеспечения вещевым имуществом военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в мирное время и особый период. Для всех предметов вещевого имущества установлены сроки их эксплуатации. Конечно, учитываются объективные факторы, которые могут возникать в условиях столкновения с врагом и ведения боевых действий", - сообщили в Минобороны.

Сообщается, что процесс заключения договоров с поставщиками одежды проходит "полноценно и планово". В то же время в ведомстве обратили внимание на то, что есть вопросы по безопасной транспортировке, отдельные предметы от Сил логистики до вещевых складов могут поступать с задержкой.

Цитата

"На 10 апреля 2023 года потребность в костюмах летних полевых на вещевых складах обеспечена уже на 76%. Еще 244 тысячи комплектов находятся на Объединенных центрах обеспечения и еще 280,9 тысячи комплектов поступит от промышленности до конца апреля. То есть общая обеспеченность выполнена на 100%. Даже формируется резерв", - заявили в Минобороны.

Ведомство подчеркнуло: "Вещевые склады Вооруженных Сил Украины имеют достаточно запасов летней формы и критическая потребность отсутствует. В то же время система вещевого обеспечения военнослужащих постоянно совершенствуется".

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Минобороны разработают летнюю полевую форму для женщин. Обо всех этапах ее создания обещают информировать дополнительно.

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