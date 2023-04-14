Украинское командование не жалеет жизни военных - россия запустила новое ИПСО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. россияне запустили новое ИПСО – якобы украинское военное командование не жалеет жизни украинских военных. Об этом написала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram, передает УНН.
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"Сегодня российские Ипсо снова сконцентрировались на теме Бахмута и запускают все один нарратив - якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных", - написала Маляр.
Детали
Как отметила заместитель Министра обороны, это уже не первый раз, когда россияне забирают себе тексты украинского командования в отношении россиян и выдают за собственные.
Анна Маляр отметила, что цель таких российских вбросов - подорвать доверие к решениям украинского военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества.
"На самом деле, цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10-ти раз.
Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и кто сконцентрировал в Бахмуте наибольшие свои усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль. Мы же взамен обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению - это война, и без потерь оборона невозможна", - написала Маляр.
Заместитель Министра обороны подчеркнула, что сохранение жизни украинских бойцов - приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций.
Напомним
Минобороны Украины сообщило, что военные ВСУ на 100% обеспечены летней формой.