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Ворог знову поширює вже випробувану ним ІПСО, спрямовану на зрив залучення українців до Сил оборони - Маляр

Ворог знову поширює вже випробувану ним ІПСО, спрямовану на зрив залучення українців до Сил оборони - Маляр

Київ • УНН

 • 1064367 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують інформаційну роботу, яка спрямована на зрив залучення українців до Сил оборони, зокрема шляхом дискредитації територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата

"Зараз ворог поширює колись вже випробуваний ними кейс про те, що нібито територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи. Кілька років тому вони це запускали щодо інших державних інституцій", - повідомила Маляр.

Деталі

Заступник Міністра оборони України зазначила, що це ІПСО лунає від адвоката і на психологічному рівні подібна інформаційна атака викликає довіру, хоча це обман.

"Про це говорить адвокат. Психологічно це викликає довіру, попри те, що інформація не відповідає дійсності. Деякі українські ЗМІ навіть поширили цю інформацію не перевіривши її", - сказала вона.

Сухопутні війська ЗСУ надали детальне роз‘яснення з посиланнями на нормативні акти.

"Із зазначеного стає зрозуміло, що діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в рамках правового поля, вони мають усі необхідні для своєї роботи права, є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства", - наголосила Ганна Маляр.

Заступник міністра оборони України зазначила, що "безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та завдати шкоди нашій обороноздатності".

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