В объекты энергетики есть попадания, самая сложная ситуация в трех областях - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Российская армия сегодня снова обстреляла объекты энергетики в попытке создать системный сбой в энергосистеме Украины, есть попадания и аварийные отключения, самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях, заявил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook, пишет УНН.
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"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины. Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - сообщил он.
Министр добавил, что энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение.
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