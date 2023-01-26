В объекты энергетики есть попадания, самая сложная ситуация в трех областях - министр

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"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины. Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - сообщил он.

Министр добавил, что энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение.

Ранее

Российские оккупанты утром нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

ВС ВСУ сообщили о более 30 вражеских ракетах.