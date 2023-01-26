В об’єкти енергетики є влучання, найскладніша ситуація у трьох областях - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Російська армія сьогодні знову обстріляла об’єкти енергетики у спробі створити системний збій в енергосистемі України, є влучання і аварійні відключення, найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях, заявив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook, пише УНН.
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"Сьогодні ворог знов обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України. Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджені аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - повідомив він.
Міністр додав, що енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання.
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