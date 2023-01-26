В об’єкти енергетики є влучання, найскладніша ситуація у трьох областях - міністр

КИЇВ. 26 січня. УНН. Російська армія сьогодні знову обстріляла об’єкти енергетики у спробі створити системний збій в енергосистемі України, є влучання і аварійні відключення, найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях, заявив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook, пише УНН.