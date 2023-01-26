Ворожа атака на Україну: Повітряні сили очікують понад 30 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Повітряні сили ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет під час нинішньої ракетної атаки на Україну, заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.
Цитата
«Близько шести літаків Ту-95 (попередньо з району Мурманської області) вилетіли й зробили пуски ракети. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтись у різних областях. Працює ППО», - сказав Ігнат.
Раніше
Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.
Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.