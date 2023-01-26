Ворожа атака на Україну: Повітряні сили очікують понад 30 ракет

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«Близько шести літаків Ту-95 (попередньо з району Мурманської області) вилетіли й зробили пуски ракети. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтись у різних областях. Працює ППО», - сказав Ігнат.

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