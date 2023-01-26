Керівник ОП: є перші збиття ракет росіян

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"Є перші збиття ракет росіян", - написав Єрмак.

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Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.