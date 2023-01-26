Руководитель ОП: есть первые сбития ракет россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram сообщил, что есть первые сбития вражеских ракет, пишет УНН.
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"Есть первые сбития ракет россиян", - написал Ермак.
Ранее
Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.
Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.