Вінницька ОВА: ворог здійснив пуск крилатих ракет

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"Під час повітряної тривоги знаходьтесь в укритті! Ворог здійснив пуск крилатих ракет!" - наголосив Борзов.

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Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.