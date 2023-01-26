Вінницька ОВА: ворог здійснив пуск крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив у Telegram, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях, пише УНН.
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"Під час повітряної тривоги знаходьтесь в укритті! Ворог здійснив пуск крилатих ракет!" - наголосив Борзов.
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