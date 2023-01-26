Винницкая ОВА: враг осуществил пуск крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил в Telegram, что враг осуществил пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях, пишет УНН.
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"Во время воздушной тревоги находитесь в укрытии! Враг произвел пуск крылатых ракет!" - подчеркнул Борзов.
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Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.