Винницкая ОВА: враг осуществил пуск крылатых ракет

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"Во время воздушной тревоги находитесь в укрытии! Враг произвел пуск крылатых ракет!" - подчеркнул Борзов.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.