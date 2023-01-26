Одеська ОВА: ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні

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"Увага мешканці Одещини! Ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів! Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону. Слава Україні!", - наголосив він.

Нагадаємо

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря, інформують Повітряні Сили ЗС України.

За попередніми даними противник застосував 24 “шахеди”.

Усі 24 — знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.