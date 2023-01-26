Одесская ОВА: враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине

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"Внимание жители Одесской области! Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей! Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!", - подчеркнул он.

Напомним

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, информируют Воздушные Силы ВС Украины.

По предварительным данным противник применил 24 “шахеды”.

Все 24 — уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.