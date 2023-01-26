Вражеская атака на Украину: Воздушные силы ожидают более 30 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Воздушные силы ВСУ ожидают более 30 вражеских ракет во время нынешней ракетной атаки на Украину, заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.
Цитата
«Около шести самолетов Ту-95 (предварительно из района Мурманской области) вылетели и произвели пуски ракеты. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает ПВО», - сказал Игнат.
Ранее
Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.
Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.