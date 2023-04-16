Враг совершил обстрел Николаевщины: погибли двое подростков

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"Сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражескому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада. Предварительно зенитно-ракетными системами С-300. В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли двое подростков 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Детали

Глава Николаевской ОГА добавил, что в результате обстрела повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.