Враг совершил обстрел Николаевщины: погибли двое подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Враг совершил обстрел Николаевщины - известно, что погибли двое подростков. Об этом написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким у себя в Telegram, передает УНН.
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"Сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражескому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада. Предварительно зенитно-ракетными системами С-300. В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли двое подростков 2005 года рождения", - говорится в сообщении.
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Глава Николаевской ОГА добавил, что в результате обстрела повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.