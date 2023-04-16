Ворог здійснив обстріл Миколаївщини: загинуло двоє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ворог здійснив обстріл Миколаївщини - відомо, що загинуло двоє підлітків. Про це написав очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у себе в Telegram, передає УНН.
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"Сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження", - йдеться у повідомленні.
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Очільник Миколаївської ОДА додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.