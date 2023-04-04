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Враг нанес удар по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА - РВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. российские захватчики нанесли удар по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА, об этом сообщили в Одесской РВА, передает УНН.

Цитата

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в Одесской Районной Военной Администрации напомнили гражданам о важности соблюдения информационной тишины и нахождения в укрытиях.

"В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять на всеобщее обозрение. Поэтому воздержитесь от комментариев по некоторым моментам, которые появляются в социальных сетях. продолжается боевая работа и возможна вторая волна. Поэтому прошу жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях!", - отметил начальник Одесского РОА Юрий Крук.

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