Враг нанес удар по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА - РВА

Цитата

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в Одесской Районной Военной Администрации напомнили гражданам о важности соблюдения информационной тишины и нахождения в укрытиях.

"В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять на всеобщее обозрение. Поэтому воздержитесь от комментариев по некоторым моментам, которые появляются в социальных сетях. продолжается боевая работа и возможна вторая волна. Поэтому прошу жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях!", - отметил начальник Одесского РОА Юрий Крук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе прогремели взрывы — СМИ