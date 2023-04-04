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Ворог завдав удару по Одесі та Одеському району ударними БПЛА — РВА

Ворог завдав удару по Одесі та Одеському району ударними БПЛА — РВА

Київ • УНН

 • 1379106 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. російські загарбники завдали удар по Одесі та Одеському району ударними БПЛА, про це повідомили в Одеській РВА, передає УНН.

Цитата

"Щойно ворог наніс удари по Одесі та Одеському району ударними БПЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також в Одеській Районній Військовій Адміністрації наголосили громадянам на важливості утримання інформаційної тиші та знаходження в укриттях.

"Вчергове наголошуємо, що у військовий час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал. Тож утримайтесь від коментарів щодо певних моментів, які з’являються в соціальних мережах.Триває бойова робота і можлива друга хвиля. Тож прошу мешканців Одеського району не нехтувати сигналами повітряної тривоги і знаходитись в укриттях!", - зазначив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

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