Враг запускает самолеты в направлении острова Змеиный, создавая угрозу для гуманитарных коридоров - Гуменюк

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"В воздухе враг пытается тактической авиацией достаточно системно напоминать о своем господстве в Черном море. В направлении острова Змеиный враг запускает самолеты, которые осуществляют облет территории и акватории, обозначая свое присутствие. И намекая, что опасность может быть с воздуха для тех самых гуманитарных коридоров, которые предложены для судов, которые могли бы выйти из портов, поскольку находятся там заблокированными в течение 1,5 года”, - сказала Гуменюк.

Напомним

Ранее сообщалось, что военнослужащие Измаильского пограничного отряда при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки Минобороны в субботу, 12 августа, восстановили историческую справедливость и установили на острове Змеиный пограничный знак.