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Враг запускает самолеты в направлении острова Змеиный, создавая угрозу для гуманитарных коридоров - Гуменюк

Киев • УНН

 • 400654 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российская авиация осуществляет облеты острова Змеиный и акватории Черного моря. Это может быть угрозой для гуманитарных коридоров, которые предлагаются для эвакуации судов из украинских портов. Об этом сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Цитата

"В воздухе враг пытается тактической авиацией достаточно системно напоминать о своем господстве в Черном море. В направлении острова Змеиный враг запускает самолеты, которые осуществляют облет территории и акватории, обозначая свое присутствие. И намекая, что опасность может быть с воздуха для тех самых гуманитарных коридоров, которые предложены для судов, которые могли бы выйти из портов, поскольку находятся там заблокированными в течение 1,5 года”, - сказала Гуменюк.

Напомним

Ранее сообщалось, что военнослужащие Измаильского пограничного отряда при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки Минобороны в субботу, 12 августа, восстановили историческую справедливость и установили на острове Змеиный пограничный знак. 

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