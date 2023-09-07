Ворог запускає літаки в напрямку острова Зміїний, створюючи загрозу для гуманітарних коридорів - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російська авіація здійснює обльоти острова Зміїний та акваторії Чорного моря. Це може бути загрозою для гуманітарних коридорів, які пропонуються для евакуації суден з українських портів. Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.
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"У повітрі ворог намагається тактичною авіацією досить системно нагадувати про своє панування в Чорному морі. У напрямку острова Зміїний ворог запускає літаки, які здійснюють обліт території та акваторії, позначаючи свою присутність. І натякаючи, що небезпека може бути з повітря для тих самих гуманітарних коридорів, які запропоновані для суден, які могли б вийти з портів, оскільки перебувають там заблокованими протягом 1,5 року”, - сказала Гуменюк.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони у суботу, 12 серпня, відновили історичну справедливість та встановили на острові Зміїний прикордонний знак.