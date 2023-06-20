Враг ночью ударил по Днепропетровской области из артиллерии

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"Ночью агрессор открыл огонь по Мировской громаде Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии. Обошлось без жертв", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, спасатели обследуют местность - устанавливают последствия обстрела.

Дополнение

По данным Генштаба, 20 июня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. По Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300. За прошедшие сутки враг применил 4 крылатые ракеты “Калибр” и 4 иранских ударных БПЛА “Shahed-136/131”, все 8 воздушных целей были уничтожены. Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.