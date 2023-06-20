Ворог вночі вдарив по Дніпропетровщині з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські війська вночі били з артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, пише УНН.
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"Вночі агресор відкрив вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Минулося без жертв", - написав Лисак у Telegram.
З його слів, рятувальники обстежують місцевість - встановлюють наслідки обстрілу.
Доповнення
За даними Генштабу, 20 червня вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. По Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300. Протягом минулої доби ворог застосував 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”, усі 8 повітряних цілей було знищено. Окрім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.