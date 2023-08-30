Враг ночью атаковал Одесскую область, над морем сбили восемь ракет - Кипер

Цитата

"Ночью враг атаковал Одесскую область. 8 ракет уничтожили наши силы ПВО и морской охраны над морем. Попаданий и разрушений нет. Спасибо нашим лучшим в мире военным", - написал Кипер в Telegram.

Детали

Силы обороны юга Украины сообщили в Telegram, что после дроновой атаки, во время которой 3 дрона уничтожены над Николаевской областью и 2 над Кировоградской областью, с использованием стратегической авиации, из акватории Черного моря россияне атаковали ракетами воздушного базирования, предположительно Х-101/Х-555/Х-55. И подтвердили, что 8 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны и морской охраны над морем в Одесской области.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16 "шахедов".