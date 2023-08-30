Ворог вночі атакував Одещину, над морем збили вісім ракет - Кіпер

Цитата

"Уночі ворог атакував Одещину. 8 ракет знищили наші сили ППО та морської охорони над морем. Влучань та руйнувань немає. Дякуємо нашим найкращим у світі військовим", - написав Кіпер у Telegram.

Деталі

Сили оборони півдня України повідомили у Telegram, що після дронової атаки, під час якої 3 дрони знищено над Миколаївщиною і 2 над Кіровоградщиною, з використанням стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря росіяни атакували ракетами повітряного базування, імовірно Х-101/Х-555/Х-55. І підтвердили, що 8 ракет було знищено силами протиповітряної оборони та морської охорони над морем на Одещині.

Доповнення

У небі над Україною вночі знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16 "шахедів".