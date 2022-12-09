Враг продолжает терять живую силу: в больницу на Луганщине доставили 50 раненых наемников

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"Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным Генштаба, в отдельных регионах российской федерации продолжаются меры по мобилизации. Так, в частности, военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 93 390 человек и сотен единиц военной техники.