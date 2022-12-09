Ще плюс 310: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 93 390 (+310) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2937 (+0),



бойових броньованих машин ‒ 5912 (+1),



артилерійських систем – 1926 (+1),



РСЗВ – 395 (+0),



засобів ППО ‒ 211 (+0),



літаків – 281 (+0),



гелікоптерів – 264 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),



крилатих ракет ‒ 592 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3),



спеціальної техніки ‒ 164 (+0).



Доповнення

7 грудня в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога сягнули близько 240 осіб пораненими.