Ще плюс 310: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 390 осіб та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 93 390 (+310) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2937 (+0),
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- бойових броньованих машин ‒ 5912 (+1),
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- артилерійських систем – 1926 (+1),
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- РСЗВ – 395 (+0),
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- засобів ППО ‒ 211 (+0),
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- літаків – 281 (+0),
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- гелікоптерів – 264 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
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- крилатих ракет ‒ 592 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3),
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- спеціальної техніки ‒ 164 (+0).
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Доповнення
7 грудня в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога сягнули близько 240 осіб пораненими.