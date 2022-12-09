Еще плюс 310: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 93 390 человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.12 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 93 390 (+310) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2937 (+0),
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- боевых бронированных машин ‒ 5912 (+1),
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- артиллерийских систем – 1926 (+1),
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- РСЗО – 395 (+0),
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- средств ПВО ‒ 211 (+0),
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- самолетов – 281 (+0),
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- вертолетов – 264 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 592 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3),
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- специальной техники – 164 (+0).
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Дополнение
7 декабря в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага достигли около 240 человек ранеными.