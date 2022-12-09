Еще плюс 310: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.12 ориентировочно составляли:



личного состава – около 93 390 (+310) человек ликвидировано,



танков ‒ 2937 (+0),



боевых бронированных машин ‒ 5912 (+1),



артиллерийских систем – 1926 (+1),



РСЗО – 395 (+0),



средств ПВО ‒ 211 (+0),



самолетов – 281 (+0),



вертолетов – 264 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),



крылатых ракет ‒ 592 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3),



специальной техники – 164 (+0).



Дополнение

7 декабря в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага достигли около 240 человек ранеными.