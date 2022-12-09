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В результаті ураження районів зосередження втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими

В результаті ураження районів зосередження втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими

Київ • УНН

 • 549706 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. 7 грудня в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими, пише Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Розгорнутий на базі “Токмацького протитуберкульозного диспансеру” шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

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