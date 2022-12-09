В результате поражения районов сосредоточения потери врага составили около 240 человек ранеными

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"Противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожено 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники различных типов", - говорится в сообщении.

Напомним

Развернутый на базе “Токмакского противотуберкулезного диспансера” госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.