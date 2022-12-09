Ворог продовжує втрачати живу силу: до лікарні на Луганщині доправили 50 поранених найманців

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"Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за даними Генштабу, в окремих регіонах російської федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 390 осіб та сотень одиниць військової техніки.