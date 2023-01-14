Враг продолжает воевать с гражданской инфраструктурой - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Для отражения атак работает ПВО и авиация. Об этом информирует УНН.
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«ПВО и авиация работают, отобьемся, хоть враг никак не изменит тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой», – сообщил Ермак.
Напомним
По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОГА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.