Враг продолжает воевать с гражданской инфраструктурой - Ермак

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«ПВО и авиация работают, отобьемся, хоть враг никак не изменит тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой», – сообщил Ермак.

Напомним

По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОГА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.