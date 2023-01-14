Ворог продовжує воювати з цивільною інфраструктурою – Єрмак

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«ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою», – повідомив Єрмак.

Нагадаємо

Україною знову поширилася масштабна повітряна тривога, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про загрозу ракетного обстрілу, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, що над Україною уже перші ракети.