Ворог продовжує воювати з цивільною інфраструктурою – Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Для відбиття атак працює ППО та авіація. Про це інформує УНН.
Цитата
«ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою», – повідомив Єрмак.
Нагадаємо
Україною знову поширилася масштабна повітряна тривога, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про загрозу ракетного обстрілу, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, що над Україною уже перші ракети.